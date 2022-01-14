Белгород, 14 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Вековой юбилей отмечает 14 января ветеран Великой Отечественной войны, гвардии старшина медицинской службы, участник Курской битвы и «железная бабушка» Мария Колтакова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://www.beladm.ru/ Мария Колтакова

Юбиляр обратилась к подписчикам со своей страницы в социальной сети:

«Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Когда есть цель — есть смысл. С таким правилом я живу вот уже 100 лет. И цифра эта совсем не пугает, запаса прочности у меня хватит ещё на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте. Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну, а я вместе с вами буду ставить новые рекорды».

15-кратную рекордсменку Книги рекордов России поздравил губернатор Вячеслав Гладков.

«От всего сердца желаю Вам долгих лет жизни! Спасибо за тот пример, который Вы подаёте всем нам, пример неиссякаемой любви к жизни и к нашей родине! Вы человек, который олицетворяет то поколение победителей, которое победило в страшной войне, восстановило страну и которое подарило нам жизнь. Низкий поклон Вам за прожитые годы, за тот пример, который Вы подаёте всем нам! И хочется пожелать Вам новых и ярких побед, к которым мы все так привыкли, и не устаем восхищаться Вашими подвигами!», — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

В 1942 году Мария Колтакова ушла добровольцем на фронт, вынесла с поля боя более 300 раненых, участвовала в освобождении многих городов. Награждена орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени. «Железная бабушка» в почтенном возрасте прыгала с парашютом и плавала с аквалангом, ездила на багги, летает на различных самолётах и управляет танком.