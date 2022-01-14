Оренбург, 14 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Главой Северного округа Оренбурга назначен Андрей Кембель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сегодня, 14 января, у Кембеля первый рабочий день в новой должности. Ранее чиновник возглавлял комитет муниципального заказа администрации города. Сейчас обязанности руководителя муниципального комитета временно исполняет замглавы Инесса Иванова.

Напомним, после отставки экс-мэра Владимира Ильиных в октябре 2021 года не были продлены трудовые контакты с главами Северного и Южного округов Дмитрием Корневым и Алексеем Палагиным.