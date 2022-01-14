Благовещенск, , 09:38 — REGNUM В Благовещенске пожарные потушили сложное возгорание в 13-этажном доме. Горела вентиляционная шахта здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе управления МЧС по региону.

Тушение пожара 23.mchs.gov.ru

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Из-за возгорания с фасада дома отваливалась плитка. Пострадавших и погибших нет. В борьбе с огнём были задействованы 28 человек и восемь единиц техники.

«По факту пожара проводится разбирательство, на месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску, специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в результате пожара в частном деревянном доме в городе Шимановске, расположенном на севере Амурской области, погибли четыре человека, в том числе годовалый мальчик и одиннадцатилетняя девочка.