Роли, США, , 09:35 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

«Коламбус Блю Джекетс» (сс) Michael Miller

В составе «Коламбус» дубль оформил российский Егор Чинахов, ещё по шайбе забросили Эмиль Бемстрём, Патрик Лайне, Коул Силлинджер и Джек Рослович. На счету российского защитника Владислава Гаврикова одна голевая передача.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 35 очков. «Каролина» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 50 очками.

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