Москва, , 09:34 — REGNUM С момента присоединения новых территорий к Москве (с 2012 года) объём инвестиций в развитие инженерных коммуникаций в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) достиг 100 млрд рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Инженерные коммуникации Сайт мэрии Ярославля

В 2012—2021 гг. на территории ТиНАО построено восемь крупных объектов инженерной инфраструктуры — газопроводы высокого давления протяженностью 39 км, объекты электроснабжения, сеть ливневой канализации (3,3 км) и очистное сооружение (производительность — 1248 кубометров в сутки).

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в настоящее время проектируется и строится более 100 км магистральных сетей, решается организация централизованного водоотведения на территории Новой Москвы, ведется строительство мощных канализационных насосных станций.

ИА REGNUM сообщало, на территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) Москвы в 2022—2024 гг. планируется построить 185 км автодорог.

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