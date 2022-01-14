Магас, , 09:34 — REGNUM В Ингушетии получил травмы во время занятий студент пожарно-спасательного колледжа. Причиной полученных травм правоохранительные органы называют несоблюдение техники безопасности. В необеспечении их соблюдения подозревают преподавателя среднего специального учебного заведения.

Дело Kavtoday.ru

Против него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили 14 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Из подробностей ЧП известно, что 17-летний студент получил задание от мастера производственного обучения по выполнению упражнений на скалодроме. При этом перед тренировочным стендом не были уложены маты для безопасности и не было использовано специальное снаряжение. Подросток упал с высоты около семи метров и получил тяжкие телесные повреждения.

«19 октября 2021 года мастер производственного обучения колледжа в ходе проведения практического занятия, грубо нарушая правила по технике безопасности, не обеспечив занятия с использованием специального снаряжения, не уложив на пол маты для смягчения удара в случае падения с высоты, дал указание учащемуся подняться на скалодром. В результате чего несовершеннолетний, единственным средством обеспечения безопасности которого являлась страховочная веревка, с высоты около семи метров сорвался со скалодрома и получил тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура направила представление в адрес директора колледжа, в результате рассмотрения которого были наказаны два сотрудника учебного заведения.