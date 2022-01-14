Улан-Удэ, 14 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Бурятии оперативники наркоконтроля пресекли сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, фигуранты 26 и 46 лет познакомились в декабре в компании общих знакомых.

МВД Бурятии Изъятые в Улан-Удэ наркотики

В новогодние праздники младший из них собрал и изготовил запрещённое вещество. Передать «товар» своему приятелю он должен был 10 января. Однако во время передачи оба были задержаны, у них изъято более 300 граммов наркотиков.

«Задержанные отказались от медицинского освидетельствования, в связи с чем привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КРФ об АП. Оба гражданина ранее привлекались к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым теперь грозит лишение свободы на срок до 20 лет.