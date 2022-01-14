Киев, 14 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку — 2», написал в заместитель главного редактора издания «страна.ua» Максим Минин в своей авторской колонке.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Он предположил, что участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было нужно для «отвода глаз» от содействия Байдена открытию газопровода.

«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать (повод) обвинить Байдена в «работе на Кремль» из-за блокирования санкций по «Северному потоку — 2», — написал Минин.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности принятия таких мер, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.

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