На Украине рассказали о «сговоре» Байдена с Россией
Киев, 14 января, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден мог намерено блокировать санкции по «Северному потоку — 2», написал в заместитель главного редактора издания «страна.ua» Максим Минин в своей авторской колонке.
Следите за развитием событий в трансляции: «Очередь ОБСЕ: Россия и Запад обсуждают «красные линии» — все новости»
Он предположил, что участие Вашингтона в переговорах по гарантиям безопасности с Москвой было нужно для «отвода глаз» от содействия Байдена открытию газопровода.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности принятия таких мер, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.
Читайте ранее в этом сюжете: США стремятся к доминированию на мировой арене — Лавров