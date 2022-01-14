Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Банк ВТБ станет инвестором строительства нового концертного зала в Санкт-Петербурге. В течение месяца будет подписан договор о намерениях, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов по итогам встречи с президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

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Как отметил губернатор, Петербургу уже давно мало одного Большого концертного зала «Октябрьский» на Лиговском проспекте, необходима новая концертная площадка.

«Один концертный зал на пятимиллионный город — это мало. Банк ВТБ выразил намерение стать инвестором проекта строительства нового концертного зала. Это будет настоящий подарок петербуржцам», — отметил Беглов.

Он напомнил об реализуемых при участии ВТБ проектах в Петербурге, среди которых расширение аэропорта «Пулково», строительство Витебской развязки, которая стане первой частью Широтной магистрали скоростного движения, а также создание новой компании «Метрострой Северной столицы» для продолжения строительства метрополитена.