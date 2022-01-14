Прага, 14 января, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министр окружающей среды Чехии Анна Губачкова заявила о готовности скорейшего завершения спора с Польшей вокруг приграничной угольной шахты «Турув». Это произошло во время пресс-конференции Губачковой, передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Министр заявила о намерении согласовать на переговорах с польской стороной окончательную формулу соглашения уже в ближайшее время. По ее мнению, документ должен основываться на сентябрьских договоренностях, которые гарантируют реализацию проэкологических постулатов чешской стороны.

Следующий раунд польско-чешских переговоров по делу комплекса «Турув» запланирован на ближайший вторник в Варшаве. До сих пор переговоры велись в Праге.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом. Переговоры были отложены.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что если Брюссель не получит доказательств приостановки работы этой шахты, то начнет регулярно выдавать извещения об уплате штрафа для Польши.