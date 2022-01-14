Воронеж, 14 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На поддержку юных талантов 45 млн рублей собрано на традиционном губернаторском Рождественском благотворительном вечере, состоявшемся в Воронеже вечером 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Один из лотов благотворительного аукциона

Благотворительный вечер прошел в Воронежском академическом театре драмы им. А.В. Кольцова. Открыл его губернатор Александр Гусев. На благотворительный аукцион, ставший центральной частью вечера, было выставлено 12 лотов — предметы петровской эпохи: фарфоровая посуда, старинные книги, гравюры 18-го века, редкая монета, миниатюра почтового судна и другие антикварные изделия. Покупателями выступили представители крупного бизнеса. Всего, с учётом денег, вырученных за лоты, а также пожертвований, было собрано 45 млн рублей.

Благотворительные «Рождественские встречи» проводятся в Воронежской области с 2010 года. За 12 лет было собрано 815 миллионов рублей. Деньги направляются на поддержку одаренных детей региона.