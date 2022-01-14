Мамадышский район, Татарстан, 14 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Татарии 14 января около 08:00 (мск) в ДТП попали пассажирский автобус и снегоуборочный автомобиль. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

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Столкновение транспортных средств произошло на трассе М-7 примерно в 10-и км от города Мамадыш. Со слов очевидцев ДТП, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Набережные Челны — Казань, догнал на трассе снегоуборочный автомобиль, который от удара выкинуло в кювет. Сообщается минимум о пяти пострадавших. ГИБДД уточняет подробности аварии, передает «Татар-информ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 декабря 2021 года недалеко от Елабуги в ДТП попал автобус с вахтовыми рабочими. После столкновения пассажирский транспорт оказался в кузове грузовика. В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир автобуса, 15 человек получили различные травмы.

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