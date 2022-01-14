Москва, , 09:29 — REGNUM Изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) вносить стоит, но делать это следует вдумчиво. Об этом в рамках Гайдаровского форума заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он указал на то, что экзамен совершенствуется.

«При этом мы всегда очень аккуратно подходим к изменениям, поскольку это очень чувствительно воспринимается ребятами и их родителями», — подчеркнул в беседе с ТАСС Музаев.

Глава Роспотребнадзора отметил важность «сохранять преемственность и не допускать резких перекосов».

«Сейчас в экзамене большинство заданий — это задания с развернутым ответом, где выпускник может продемонстрировать различные важные для него в будущем навыки», — заявил Музаев.

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Он также подчеркнул, что Рособрнадзор прислушивается ко всем высказанным за время существования ЕГЭ точкам зрения по поводу экзамена, в том числе и к критике.

«Мы считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво и последовательно», — добавил глава ведоства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследования, проведённым Высшей школы экономики (ВШЭ) при поддержке Минобрнауки, в 2021 году впервые за десять лет наблюдений в России не вырос и даже немного снизился средний проходной балл при поступлении в вузы по итогам Единого государственного экзамена. Уточняется, что снижение произошло на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму.

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