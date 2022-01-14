Омск, , 09:29 — REGNUM Житель Омска, обвиняемый в изнасиловании школьницы, заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в следственном управлении СКР по Омской области.

В наручниках K1news.ru

В Омске продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту изнасилования 15-летней девочки.

В ходе допросов свидетелей и потерпевшей установлено, что утром 13 января в квартире в Советском округе Омска 38-летний мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы. Женщина (мать девочки) в это время была на работе.

Крики девочки услышали соседи. Они взывали полицию. После случившегося школьница убежала к сестре в соседний дом. Родственница вызвала пострадавшей скорую помощь. Ребёнка прооперировали. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии. Он сидел на дереве на соседней улице.

Злоумышленника, ранее восемь раз судимого за кражи, задержали. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

По данным ведомства, ранее обвиняемый неоднократно проявлял агрессию по отношению к членам семьи. Суд принял решение о его заключении под стражу на два месяца.

В ходе следствия будут проверены действия органов по надзору за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также других служб.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного комитета РФ.

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