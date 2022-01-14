Кызыл, 14 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Туве активно готовятся к проведению крещенских купаний. Купель будет оборудована в шести километрах от Кызыла, в местечке Вавилинский затон на льду Енисея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Тувы Крещенские купания

«В подготовке и проведении религиозного обряда принимают участие ряд организаций, основная задача которых обеспечение безопасности и комфорта для верующих во время церемонии», — добавили в правительстве.

При этом в купаниях, согласно предписанию Роспотребнадзора, не смогут поучаствовать дети, пожилые граждане старше 60 лет и беременные женщины. В ночь на 19 января на Вавилинском затоне будут дежурить бригада скорой помощи, сотрудники правительства, администрации главы республики, а также правоохранители.

Добавим, что в это же время праздничные литургии пройдут в Воскресенском Кафедральном соборе и Троицком соборе Кызыла, а также Свято-Иннокентьевском храме города Туран.