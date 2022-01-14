Губаха, Пермский край, , 09:27 — REGNUM В Губахе Пермского края у супружеской пары при разводе и решении вопроса о разделе имущества суд вынес решение о наложении ареста на антикварные ценности, ювелирные украшения и арсенал оружия на общую сумму 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Ювелирное изделие Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Обеспечительная мера предпринята с целью уберечь имущество до окончательного решения о разделе нажитого в браке. На все предметы роскоши составлены акты описи и ареста. Пока спорное имущество останется на ответственном хранении у бывших супругов.

Как отметили приставы, коллекции предметов старины могут позавидовать многие музеи мира. Арест наложен на иконы с отделкой из драгоценных металлов и камней, фарфоровые статуэтки времен Российской Империи и советского периода, каслинское литье, старинные монеты, антикварное оружие Третьего рейха в количестве 10 штук, несколько единиц огнестрельного оружия. Также решение суда будут ожидать 3 кг ювелирных изделий на общую сумму 5 млн рублей.