Чебоксары, 14 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Чувашии ещё одна жительница стала жертвой мошенников, поверив, что переписывается с иностранцем. Она отдала аферистам все свои сбережения, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В полицию обратилась 73-летняя жительница Новочебоксарска, которая в социальной сети познакомилась с мошенником, представившемся «Джастином», и сообщившим, что якобы работает врачом в одной из горячих точек мира.

«После нескольких дней переписки злоумышленник смог войти в доверие к пенсионерке и попросил перевести 500 долларов на подарок ко дню рождения сына», — говорят в МВД по Чувашии.

Новочебоксарка перечислила на указанный счёт, оформленный на женщину со славянским именем и фамилией, все свои сбережения — более 30 тыс. рублей. В полиции отмечают, что после она стала сомневаться в честности собеседника, а после просьб ответить на ряд вопросов и вернуть деньги «иностранец» перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах полицейские задержали пятерых жителей Марий Эл, которых обвинили в обмане женихов из Китая. Нанесённый иностранцам ущерб оценивается в 3 млн рублей.

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