* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 14 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб 13 января прошли акции протеста против задержания Махдума Алама Раббани.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», акцию устроили силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в административном центре провинции городе Меймене после ареста Махдума Алама Раббани, узбекского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб на севере Афганистана.

Разгневанные демонстранты потребовали немедленного освобождения Раббани, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны задержали талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является этническим узбеком.

Протестующие вышли на улицы и установили большой шатер, требуя немедленного освобождения Махдума Алама.

Бывший губернатор Фарьяба Накибулла Фаик сообщил иностранным СМИ, что протестующие спустили флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что командиры исламистов бежали из этого района.

Прошлой ночью правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что Махдум Алам был арестован в связи с расследованием, основанным на некой информации, и теперь освобожден.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил СМИ, что Махдум освобожден и что ситуация в Фарьябе нормализовалась. Однако родственники Махдума Алама пока не подтвердили информацию о его освобождении.

Махдум Алам ранее был назначен главой военной комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе, и некоторые источники говорят, что он сыграл ключевую роль в победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Сарипуль и Джаузджан.