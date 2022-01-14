В Афганистане протестовали против задержания узбекского командира талибов*
Кабул, 14 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб 13 января прошли акции протеста против задержания Махдума Алама Раббани.
По сообщению информационного агентства «Шафакна», акцию устроили силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в административном центре провинции городе Меймене после ареста Махдума Алама Раббани, узбекского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб на севере Афганистана.
Разгневанные демонстранты потребовали немедленного освобождения Раббани, заявив, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштуны задержали талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является этническим узбеком.
Протестующие вышли на улицы и установили большой шатер, требуя немедленного освобождения Махдума Алама.
Бывший губернатор Фарьяба Накибулла Фаик сообщил иностранным СМИ, что протестующие спустили флаг талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что командиры исламистов бежали из этого района.
Прошлой ночью правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что Махдум Алам был арестован в связи с расследованием, основанным на некой информации, и теперь освобожден.
Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил СМИ, что Махдум освобожден и что ситуация в Фарьябе нормализовалась. Однако родственники Махдума Алама пока не подтвердили информацию о его освобождении.
Махдум Алам ранее был назначен главой военной комиссии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарьябе, и некоторые источники говорят, что он сыграл ключевую роль в победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Фарьяб, Сарипуль и Джаузджан.