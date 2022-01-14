Москва, 14 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект для исследования вопроса о поэтапном запрете производства и ввоза в страны-участницы ЕЭАС одноразовой пластиковой продукции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ Министерства промышленности и торговли РФ.

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Отмечается, что исследование планируется начать в апреле 2022 года и завершить в июне 2023 года.

Согласно документу, страны-участницы ЕАЭС намерены понять, как отходы из полимерных товаров влияют на здоровье человека и окружающую среду. Также планируется выяснить, какие одноразовые товары сложно собрать и переработать, каким образом их постепенно ограничить и что можно использовать в качестве альтернатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума заявил, что полностью отказаться от одноразового пластика к 2024 году невозможно, но двигаться в этом направлении правильно.

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