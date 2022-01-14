Баку, , 09:23 — REGNUM Строительство ветряной электростанции «Хызы — Апшерон» мощностью 240 МВт началось рядом со столицей Азербайджана Баку, 13 января сообщили в пресс-службе азербайджанского президента.

Ветряная электростанция (сс) reynermedia

Возведением объекта будет заниматься саудовская энергетическая компания ACWA Power, которая инвестировала на эти цели $300 млн, что является самым крупным вложением организации за рубежом. В церемонии закладки фундамента станции приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд.

Планируется, что объект сможет обеспечивать электроэнергией до 300 тыс. потребителей, и позволит сэкономить около 220 млн кубометров газа, а также не допустить выброса в атмосферу примерно 400 тыс. тонн углекислого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января польский энергетический концерн Orlen заключил с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco долгосрочное соглашение на поставку в Польшу от 200 тыс. до 337 тыс. баррелей нефти в сутки.

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