Севастополь, , 09:22 — REGNUM В Севастополе временно перекрыт рейд через Севастопольскую бухту в связи с погодными условиями 14 января.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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По маршруту «площадь Нахимова — площадь Захарова» власти организовали работу автобусов, сообщает «Крым24».

По данным ГУ МЧС, 14 января в Севастополе прогнозируется мокрый снег, дождь при сильном ветре, на дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма на 14−15 января объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадами и усилением ветра.