Нур-Султан, , 09:29 — REGNUM Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия ограничила доступ к своим страницам в социальных сетях после того, как в одном из аккаунтов было указано её местоположение.

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В настоящее время невозможно зайти на страницы Алии Назарбаевой в Facebook и Instagram. Ссылка недействительна, либо страница удалена, предупреждает Instagram при попытке просмотра её страницы.

Ранее младшая дочь Назарбаева прокомментировала события в Казахстане, а журналисты предположили, что она уехала в ОАЭ — на это указывала привязка к местности в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились предположения об отъезде Назарбаева и его родственников из Казахстана на фоне массовых беспорядков. Однако 12 января казахстанский посол в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил, что Назарбаев — в Нур-Султане.

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