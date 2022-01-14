Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Троицке Челябинской области обнаружили школьников, которые играли у Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Вечный огонь

Скриншот социальной сети «ВКонтакте»

В течение суток полицейские установили, что прыгунами являются три ученика младших классов. Сами дети пояснили, что таким образом пытались согреться после гуляний в ледовом городке. Дети характеризуются положительно. С ними провели разъяснительные беседы. Также полицейские встретились с законными представителями учащихся.

Как сообщало ИА REGNUM, дети прыгали через Вечный огонь. Этот факт попал на камеры видеонаблюдения.