Под Челябинском нашли школьников, прыгавших над Вечным огнём
Челябинск, 14 января, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области обнаружили школьников, которые играли у Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Скриншот социальной сети «ВКонтакте»
Вечный огонь
В течение суток полицейские установили, что прыгунами являются три ученика младших классов. Сами дети пояснили, что таким образом пытались согреться после гуляний в ледовом городке. Дети характеризуются положительно. С ними провели разъяснительные беседы. Также полицейские встретились с законными представителями учащихся.
Как сообщало ИА REGNUM, дети прыгали через Вечный огонь. Этот факт попал на камеры видеонаблюдения.