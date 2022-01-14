Грозный, , 09:19 — REGNUM В Чечне начал работу Фонд развития промышленности. В Год промышленности, объявленный главой республики Рамзаном Кадыровым в 2022 году в Чечне, фонд намерен привлечь в основной капитал 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Промышленность

Речь об инвестициях в экономику шла на состоявшейся встрече министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с министром промышленности и энергетики Чечни Адамом Хакимовым. В ходе нее было сказано, что Фонд развития промышленности «даст возможность реализовывать инвестиционные проекты в рамках программ совместных займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких проектах финансируется со стороны федерального Фонда развития промышленности, а 30% — из регионального».

«За этот год мы должны поднять производство и вывести работу предприятий в регионе на новый уровень. Я доложил текущую обстановку Денису Валентиновичу. Уже сейчас начинает работу региональный фонд развития промышленности ЧР. Также формируется портфель инвестиционных проектов», — цитирует Хакимова ИА «Чечня Сегодня»