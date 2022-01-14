Горно-Алтайск, 14 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил на Гайдаровском форуме с предложением развивать рынок карбоновых офсетов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это ценная бумага, обладатель которой участвует в финансировании экологического проекта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

По словам главы региона, на туристическую отрасль в мире приходится 8% парниковых газов. Чтобы снизить влияние индустрии на природу, всем приехавшим в Горный Алтай будет предлагаться карбоновый офсет.

«Он, конечно же, будет добровольным, и турист его купит осознанно. Мы ждём как раз осознанного туриста, не вредящего природе», — отметил он.

Полученные деньги, по мнению Хорохордина, необходимо направить на реализацию принципов устойчивого развития туризма.