Углич, Ярославская область, 14 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Режиссёр Никита Михалков поможет в восстановлении «Дома со щуками» в селе Заозерье Угличского района Ярославской области. Об этом с социальных сетях написала инициатор проекта, местная учительница Алёна Петухова.

Дом со щуками

Учительница школы купила дореволюционный деревянный купеческий дом, богато украшенный резьбой (жестяные фигуры щук появились в советское время). Ранее дом принадлежал разорившемуся колхозу. Алёна Петухова хочет восстановить памятник и открыть в нём отель. Сюжет об этом показал телеканал НТВ. После этого Петуховой позвонил известный режиссёр.

«Он видел по телевизору сюжет про Дом со щуками, ему очень нравится то, чем я занимаюсь, его фонд «12» хочет помочь мне с ремонтом. На прощанье Михалков дал мне телефон директора фонда и сказал, что мне будет оказана помощь на сумму до 1 млн рублей», — написала Алёна Петухова.

Учительница подумала сначала, что её разыграли, но позвонила в фонд, где подтвердили слова Никиты Михалкова. По словам Алёны Петуховой, скорее всего, помощь будет направлена на ремонт крыши.

Ранее учительница вела сбор средств на одной из краудфандинговых площадок, где благотворители пожертвовали более полумиллиона рублей на восстановлении особняка.