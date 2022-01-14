Владивосток, , 09:35 — REGNUM После новогодних праздников кривая заражений и смертности от коронавируса в Приморье пошла вверх — за минувшие сутки выявлено 276 новых носителей SARS-CoV-2 и зарегистрировано семь смертей от COVID-19. 10 января было 240 случаев заражения и три летальных исхода, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативного штаба.

Зараженный коронавирусом в отделении интенсивной терапии Https://www.irna.ir/

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Всего с начала эпидемии в Приморье выдано 106 003 положительных теста на коронавирус, выздоровели 89 565 человек. Не справились с COVID-19 1618 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, все ПЦР-тесты, которые применяются в России, могут выявлять коронавирус SARS-CoV-2 невзирая на то, каким штаммом этого вируса заражен человек.