Астана, 14 января, 2022, 09:16 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 10 418 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 024 004.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 13 062.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4495 человек находится в стационарах, из которых 208 в тяжелом состоянии и 42 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 9392 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.