Севастополь, , 09:14 — REGNUM Массовая автоавария произошла в районе Севастополя на трассе «Таврида» утром 14 января, в результате ДТП есть пострадавшие.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, на трассе «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» у моста через реку Бельбек около 07:30 столкнулись 13 автомобилей — КамАЗ, две ГАЗели и десять легковых автомобилей. Известно, что пострадали три человека, сообщил «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму действует штормовое предупреждение. 14 и 15 января на полуострове прогнозируются снегопады, туман, гололедица, сильный ветер.