Сеул, , 09:14 — REGNUM 14 января КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который предположительно, может являться баллистической ракетой.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР сообщили о принятии «решительных мер» в ответ на новые санкции США, введенные из-за испытательных пусков ракет.

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