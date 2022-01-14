Сеул, 14 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. 14 января КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Уточняется, что настоящее время комитет проводит анализ дополнительной информации о снаряде. Изучается дальность и высота полёта неустановленного снаряда, который предположительно, может являться баллистической ракетой.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР сообщили о принятии «решительных мер» в ответ на новые санкции США, введенные из-за испытательных пусков ракет.

Читайте также: МИД КНДР пообещал «более сильную реакцию» на новые санкции США