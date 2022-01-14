Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии диспансеризацию прошли ветераны Великой Отечественной войны всех категорий. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения со ссылкой на республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.

Ветераны © ИА REGNUM

На 31 декабря 2021 года в Чувашии насчитывалось 6176 ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий, в том числе 44 инвалида Великой Отечественной войны и 135 участников, 4570 тружеников тыла, 1383 вдовы (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов, 23 «блокадника» и 21 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.

В госпитале сообщают, что все они охвачены диспансеризацией, при этом с начала 2021 года её прошли 7027 ветеранов.

«В постоянном постороннем уходе нуждаются около 43% ветеранов Великой Отечественной войны — 2700 человек», — отмечается в релизе.

Медицинскую помощь на дому получили 5422 человека, стационарное лечение — 982 ветерана, в санаториях отдохнули 119 жителей. Реабилитационными мероприятиями в рамках индивидуальных программ охвачены 1028 ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии приняли закон о «детях войны», к которым отнесены родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. С 1 июля 2021 года введена компенсация расходов за оказание коммунальных услуг в размере 25%. К детям войны в республике относятся около 64,5 тыс. человек.