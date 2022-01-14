Чебоксары, 14 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Чувашии диспансеризацию прошли ветераны Великой Отечественной войны всех категорий. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения со ссылкой на республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн.

ИА REGNUM Ветераны

На 31 декабря 2021 года в Чувашии насчитывалось 6176 ветеранов Великой Отечественной войны всех категорий, в том числе 44 инвалида Великой Отечественной войны и 135 участников, 4570 тружеников тыла, 1383 вдовы (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов, 23 «блокадника» и 21 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.

В госпитале сообщают, что все они охвачены диспансеризацией, при этом с начала 2021 года её прошли 7027 ветеранов.

«В постоянном постороннем уходе нуждаются около 43% ветеранов Великой Отечественной войны — 2700 человек», — отмечается в релизе.

Медицинскую помощь на дому получили 5422 человека, стационарное лечение — 982 ветерана, в санаториях отдохнули 119 жителей. Реабилитационными мероприятиями в рамках индивидуальных программ охвачены 1028 ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии приняли закон о «детях войны», к которым отнесены родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. С 1 июля 2021 года введена компенсация расходов за оказание коммунальных услуг в размере 25%. К детям войны в республике относятся около 64,5 тыс. человек.