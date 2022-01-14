14 января 2022 | Время чтения 2 мин

В красноярских пабликах в соцсетях активно обсуждают действия лжетеррористов, «минирующих» школы Красноярска. Пользователи считают, что хулиганов нужно строго наказать.

Татьяна Иващенко, , 11:16 — REGNUM Уже второй день подряд Красноярск подвергается атаке лжетеррористов. 13 января сообщения о минировании неизвестные разослали в торговые центры и школы. Проводилась эвакуация. В частности, детей из школ пришлось выводить на улицу, на мороз.

Телефонный звонок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

14 января столице Красноярского края вновь эвакуировали школы. По данным из открытых источников, столбики термометров в городе сегодня опустились примерно до — 20 °C.

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Действия лжетеррористов красноярцы активно обсуждают в соцсетях.

«Шутников» таких уже пора сажать за такие дела, совсем не смешно. Столько людей этим занимаются, а сколько детей теперь на улице могут стоять, а сколько родителей срываться должны с работы? А сколько у всех нервов потрачено?!» — комментирует подписчица паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте» Людмила Н.

Эвакуация школьников в Красноярске Цитата из видео на YouTube

«Сейчас каждый день «долбить» будут шутники с других стран этими сообщениями», — считает Александр Л.

«Опять, что ли? Вчера же было, это что за издевательство, язык бы отсох у того, кто звонит», — пишет Евгения В.

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«Пусть это кажется немного жестоко и легкомысленно, но я думаю, что 80% детей рады происходящему — прогулять школу. Ну, а если серьёзно, то, конечно, кто-то не на шутку с этим разошёлся. Ещё и садик, а вот тут уже никто радоваться бы не стал. В ТЦ и вовсе убытки…» — рассуждает Майкл Г.

«А что, не делают с этим всем ничего?! Что, теперь реально каждый день такой бардак будет происходить?» — спрашивает Екатерина С.

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«Что эти хулиганы к Красноярску привязались? Что им именно от нашего города надо?» — возмущена Марина З.

«Почему не могут вычислить того, кто это делает?» — недоумевает Вадим Т.

Олег Б. предположил, что это могут быть учения. Однако другие пользователи посчитали, что он не прав.

«Главное, чтобы всё хорошо было и разместили детей. Чтобы никто не потерялся и не замёрз!!!» — комментирует Василина С.

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