Москва, 14 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году свыше 850 компаний креативного сектора экономики получили субсидии, гранты, льготные кредиты, займы и поручительства по кредитам, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба фестиваля Арт-шествие

Так, на поддержку коммерческой и некоммерческой столичной анимации было выделено два гранта — это порядка 100 млн рублей. Получать необходимую городскую поддержку помогает столичное Агентство креативных индустрий (АКИ).

К креативным относят такие направления экономики, как арт-индустрия, дизайн, архитектура и проектирование, реклама, исполнительское искусство, издательская деятельность, информационные технологии, полиграфия, музыка, кино и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, участникам Московского инновационного кластера (МИК) в 2020 году одобрили почти 1 млрд рублей финансовой помощи.

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