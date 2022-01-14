Барнаул, , 09:10 — REGNUM Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней матери, которая родила и убила новорождённого. Подробности сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Убийство Pixabay.com

По данным следствия, обвиняемая, не желая предавать огласке факт своей беременности и начала родов, скрыла это от родственников и не поставила в известность медицинских работников. В ноябре 2021 года, находясь у себя в квартире, женщина самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка, после чего предприняла меры к его убийству.

Ребенок скончался в результате механической асфиксии. После этого обвиняемая скрыла следы совершенного преступления, закопав тело младенца на территории домовладения.

В ходе следствия свою вину обвиняемая, уже имеющая на воспитании трех малолетних детей, признала полностью, в содеянном раскаялась.

Как сообщало ИА REGNUM в декабре 2021 года, похожий случай произошел в Ставропольском крае. Жительница хутора Верхнеегорлыцкого в октябре 2020 года родила живую девочку, находясь в собственном доме. Не желая воспитывать четвертого ребенка якобы из-за тяжелого материального положения, она задушила дочь и похоронила на кладбище, неподалеку от места жительства.

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