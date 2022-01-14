Москва, , 09:10 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности в столице России и Подмосковье из-за гололедицы, ветра и снежных заносов продлен. Это 14 января следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Прохожие в метель Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом «жёлтый» уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду.

Уточняется, что предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 01:00 16 января и предупреждение ветре с порывами до 18 м/с и метели — до 17:00 15 января.

При этом ранее предупреждение о гололедице было действительно до 07:00 15 января, а предупреждение о ветре — до 21:00 14 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в пятницу, 14 января, в Москве будет облачно, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, снежные заносы, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C.