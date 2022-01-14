Амстердам, 14 января, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Европейский союз и Североатлантический альянс едины в позиции в отношении России — ставка на деэскалацию и диалог, заявили в Минобороны Нидерландов.

НАТО

«Вместе с коллегами из ЕС и НАТО обсуждали Украину и Россию», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны Нидерландов уточнили, что ЕС и НАТО едины в позиции в отношении России — это «ставка на деэскалацию и диалог».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в течение ближайших суток США намерены представить данные о «сценарии» России по Украине.

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