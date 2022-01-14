Ижевск, , 09:09 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 января прививку от коронавируса сделали 675 234 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 527 260 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 934 жителя республики. 1654 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 357 человек. За указанный период ревакцинировались 153 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в Удмуртии провели 2 337 854 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5932 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4647 исследований.

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