Джакарта, , 09:09 — REGNUM В общей сложности 7692 гражданина Индонезии заразились коронавирусом за границей с начала пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С начала пандемии от COVID-19 за границей умерли 272 жителя Индонезии. Сто граждан Индонезии умерли в Саудовской Аравии.

«Наши граждане, которые больше всего пострадали от COVID-19 в Саудовской Аравии, являются рабочими-мигрантами», — говорится в заявлении главы МИД Индонезии.

В МИД пояснили, что индонезийским гражданам в Саудовской Аравии гарантируется доступ к медицинскому обслуживанию, включая вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия обязалась предоставить помощь в размере $2,85 млн для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане.

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