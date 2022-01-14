Вашингтон, 14 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Руководство США и европейских стран не готово помогать Украине со вступлением в НАТО в обозримом будущем, о причинах этого пишет американская газета New York Times.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский

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Авторы публикации отмечают, что у Вашингтона нет «краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», хотя администрация США и заявляет, что не позволит России мешать стремлению Украины попасть в НАТО.

Ранее против принятия Украины в Североатлантический альянс выступали Франция и ФРГ, из-за этого остальные члены НАТО заняли выжидательную позицию. Дело в том, что принять нового участника можно только по достижении консенсуса, напомнили в статье.

«Байден стал более скептичен насчет расширения военных обязательств США», — полагают обозреватели.

Среди причин нежелания Запада торопиться с принятием Украины в альянс они также назвали стремление президента США Джо Байдена увидеть улучшения политической и правовой украинских систем, а также нежелание НАТО ещё больше портить отношения с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия требует, чтобы западные партнёры юридически гарантировали отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, включая присоединение Украины, а также от создания военных баз на бывшем советском пространстве. Эти требования изложены в проектах договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

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