Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ произошёл очередной случай нападения собак на человека. В этот раз жертвой стал мужчина, на которого напал алабай с прилегающей базы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напавшую на улан-удэнца собаку сфотографировали Администрация Улан-Удэ

«Я на работу ехал в 9:10. Смотрю, за ногу вытягивают на дорогу. Мужик барахтается на спине», — передаёт слова очевидца инстаграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Мужчина отбил потерпевшего от вцепившейся собаки, наложил жгут и увёз в травмпункт. По его словам, собака сильно разодрала ему руку и бедро.

Выехавшие на место сотрудники службы отлова нашли собаку недалеко от места нападения и сфотографировали. Потерпевший опознал в нём напавшего алабая.

«Алабай тащил потерпевшего за ногу, в этот момент проезжал работник соседней базы и отогнал его. По предварительным данным, у пострадавшего рваные раны руки и ноги», — отметили в комитете городского хозяйства, сообщает «Байкал-Daily».

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