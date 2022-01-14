Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Часть предписаний, введенных американской администрацией в отношении частных организаций по вакцинации их сотрудников от коронавирусной инфекции, были частично заблокированы Верховным судом США. Об этом 13 января сообщается на сайте судебной инстанции.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Требования касались компаний, в штате которых числятся 100 или более сотрудников, и распространялись на более чем 80 млн человек. Согласно объявленным правилам, работники этих организаций должны были до 4 января 2022 года привиться от COVID-19 или начать как минимум каждую неделю сдавать тесты на коронавирус.

Суд признал, что министерства труда США, которое подготовило соответствующие нормы, не имело на это полномочий, и что введенные требования относятся к «к сфере общественного здравоохранения в широком смысле». Однако другие предписания американских властей, касающиеся обязательной вакцинации работников системы здравоохранения и ряда других секторов, остались в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января телеканал Fox News передал о том, что 6 командиров армии США были сняты с руководящих постов и еще 2994 американских военных получили выговор за отказ подчиняться приказу о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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