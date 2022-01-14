Вашингтон, 14 января, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Часть предписаний, введенных американской администрацией в отношении частных организаций по вакцинации их сотрудников от коронавирусной инфекции, были частично заблокированы Верховным судом США. Об этом 13 января сообщается на сайте судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

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Требования касались компаний, в штате которых числятся 100 или более сотрудников, и распространялись на более чем 80 млн человек. Согласно объявленным правилам, работники этих организаций должны были до 4 января 2022 года привиться от COVID-19 или начать как минимум каждую неделю сдавать тесты на коронавирус.

Суд признал, что министерства труда США, которое подготовило соответствующие нормы, не имело на это полномочий, и что введенные требования относятся к «к сфере общественного здравоохранения в широком смысле». Однако другие предписания американских властей, касающиеся обязательной вакцинации работников системы здравоохранения и ряда других секторов, остались в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января телеканал Fox News передал о том, что 6 командиров армии США были сняты с руководящих постов и еще 2994 американских военных получили выговор за отказ подчиняться приказу о вакцинации против коронавирусной инфекции.