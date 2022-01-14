Москва, 14 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Странные заявления Александра Лукашенко объясняются его «евразийским» и националистическим окружением. Об этом 14 января заявил корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Возникает череда закономерных вопросов. Почему во время пика казахстанского кризиса никто не видел Назарбаева, но при этом белорусский президент уверяет, что общался с ним по телефону? Опять же, почему не Путин, а Лукашенко? Почему накануне миссии ОДКБ, опять-таки, о возможном подобном кризисе в Узбекистане вновь сказал Лукашенко? Почему белорусский президент вездесущ в среднеазиатской повестке?», — задается вопросом политолог.

Эксперт считает, что ответы нужно искать в окружении белорусского лидера, в той её части, которая продвигает не только идеи национализма, «отличия от русских», но и «евразийства». «Пусть вас не сбивает с толку название континента: «евразийство» — это целая мировоззренческая концепция, в которой России уготована второстепенная роль», — полагает Мирсалимова.

Некоторые историки прямо называют её «самой подлой формой русофобии, рядящейся в патриотические одежды», — констатировала эксперт.

Так как чаще других на белорусских экранах мелькает «эксперт» — выходец из националистического и оккультно-неоязыческого движения «Гега Рух», то многое становится понятным, пояснила Мирсалимова.

«Где Александр Лукашенко сделал своё заявление о «не наших войнах»? В эксклюзивном интервью казахстанскому телеканалу «Хабар», — напомнила политолог.

«Белоруссия, да и Казахстан… Они ведь всегда были под чьей-то плеткой. … Потом вторая мировая война, у нас — Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны». Александр Лукашенко

Стоит сравнить это заявление белорусского президента с заявлением новоявленного казахстанского министра информации Аскара Умарова про «наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?», чтобы уловить идейное сходство, уверена политолог.

Напомним, что президент Белоруссии заявил о том, что следующая попытка дестабилизации произойдёт в Узбекистане.