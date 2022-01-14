Брюссель, , 09:03 — REGNUM Страны Прибалтики в 2004 году вступили в Североатлантический альянс (НАТО) потому, что считают членство в нем лучшей гарантией своей безопасности. Об этом 13 января заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО президент Эстонии Алар Карис.

Алар Карис, президент Эстонии Teet Malsroos

Как отметил эстонский лидер, по его мнению, альянс осуществляет защиту таких своих ценностей, как свобода и демократия, и право каждой страны на выбор собственного механизма безопасности, что и стало причиной вступления прибалтийских стран в НАТО в 2004 году.

«И мы видим, что это наша лучшая гарантия безопасности», — сказал он.

Также Карис выразил уверенность в том, что НАТО является в настоящее время и далее будет обороны Эстонии и евроатлантической безопасности.

«Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины», — уточнил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония, Латвия и Литва просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического военного альянса, размещенных на их территории.