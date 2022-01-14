Брюссель, 14 января 2022, 09:03 — REGNUM Страны Прибалтики в 2004 году вступили в Североатлантический альянс (НАТО) потому, что считают членство в нем лучшей гарантией своей безопасности. Об этом 13 января заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО президент Эстонии Алар Карис.

Алар Карис, президент Эстонии
Алар Карис, президент Эстонии
Teet Malsroos

Как отметил эстонский лидер, по его мнению, альянс осуществляет защиту таких своих ценностей, как свобода и демократия, и право каждой страны на выбор собственного механизма безопасности, что и стало причиной вступления прибалтийских стран в НАТО в 2004 году.

«И мы видим, что это наша лучшая гарантия безопасности», — сказал он.

Также Карис выразил уверенность в том, что НАТО является в настоящее время и далее будет обороны Эстонии и евроатлантической безопасности.

«Возможно, что еще более важно, это форум, на котором союзники вырабатывают общие позиции по вызовам безопасности и решают, как реагировать на них. В последние недели и месяцы НАТО продемонстрировала, что союзники сильны и едины», — уточнил эстонский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января премьер-министр Кая Каллас заявила, что Эстония, Латвия и Литва просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического военного альянса, размещенных на их территории.