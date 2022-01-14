Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Российский нападающий Александр Овечкин стал капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 января сообщает пресс-служба лиги.

Александр Овечкин Michael Miller

За команду Столичного дивизиона, помимо Овечкина, сыграют вратари Фредерик Андерсен («Каролина») и Тристан Джарри («Питтсбург»), защитники Зак Веренски («Коламбус») и Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс»), форварды Крис Крайдер и Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Себастьян Ахо («Каролина»), Джек Хьюз («Нью-Джерси») и Клод Жиру («Филадельфия»).

Из российских игроков в Матче всех звёзд также примут участие вратарь Андрей Василевский, который сыграет за Атлантический дивизион, и нападающий Кирилл Капризов, который будет выступать за Центральный дивизион.

Матч всех звёзд НХЛ состоится 5 февраля в Лас-Вегасе.