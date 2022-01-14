Лондон, , 09:00 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал к проведению конференции по обязательствам перед Афганистаном.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Британские СМИ 13 января сообщили, что бывший британский чиновник в письме министру иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс предложил провести «Конференцию по обязательствам перед Афганистаном» в поддержку запроса ООН о чрезвычайной помощи Афганистану.

Гордон Браун заявил, что Великобритания должна совместно с Европейским союзом провести саммит по гуманитарным вопросам, сообщает газета «8 Собх».

Бывший премьер-министр Великобритании назвал нынешнюю зиму «зимой голода» и призвал к созыву специальной встречи для оказания помощи Афганистану.

По словам бывшего британского чиновника, гуманитарной помощи Афганистану недостаточно. Он подчеркнул, что необходимо принять серьезные и срочные меры для спасения народа и предотвращения погружения 97% афганцев в «пучину бедности».

«Более половины населения Афганистана голодает. 8,7 миллиона человек рискуют умереть от голода, а один миллион детей сильно недоедает и рискует преждевременно погибнуть от голода», — отмечается в письме Брауна.

Предлагается провести специальную встречу в помощь народу Афганистана. В то же время, 19 декабря 2021 года в Исламабаде состоялась внеочередная встреча по урегулированию гуманитарного кризиса в Афганистане государств-членов Организации исламского сотрудничества, но пока никаких срочных мер не предпринято.