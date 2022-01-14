Санкт-Петербург,
14 января 2022, 12:01 — REGNUM СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Для команд этот матч стал последним перед вынужденной паузой в чемпионате.
В составе армейцев шайбы забросили Марат Хуснутдинов на 16-й минуте и Михаил Воробьёв на 56-й минуте. Нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин смог забить шайбу в ворота хозяев на 58-й минуте.
Для нападающего Евгения Кетова матч стал 507 в составе СКА, что стало своеобразным рекордом, который держался 46 лет.
По результатам матча СКА досрочно гарантировала себе место в плей-офф.
«Выход в плей-офф — это наша среднесрочная задача. Нам важно побеждать в каждом матче и сегодня действительно было важно выйти в плей-офф. Мы говорили об этом с ребятами, сегодня они выполнили установку на игру», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести запланированные на период с 15 по 21 января матчи, в связи с приростом случаев заражения коронавирусом в клубах.
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ХЛ «Сочи» Данил Авершин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк пропускает шайбу в матче против команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ХК «Сочи» Никита Точицкий и игрок команды СКА Василий Торканов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА Владислав Цицюра, Валентин Зыков и игрок ХК «Сочи» Давид Рундблад
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ярослав Аскаров и игрок ХК «Сочи» Александр Гордин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ХК «Сочи» Юрий Паутов и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ХК «Сочи» Кирилл Петьков и Никита Зоркин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Кетов и старший тренер Валерий Брагин, главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Кетов со своими детьми
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — «Сочи» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 Марат Хуснутдинов (Александр Волков), 15:24
2:0 Воробьев (Моисеев, Лехтонен), 55:09
2:1 Колготин (Зоркин), 57:25
Статистика матча:
Броски: 76−37
Броски в створ: 33−21
Голы: 2−1
Вбрасывания: 31−19
Блокированные броски: 10−22
Силовые приемы: 6−10
Штраф: 4−8
Вратари: Аскаров — Третьяк
Главные судьи: 17. Бондарь Денис, 14. Щенёв Роман
Линейные судьи: 51. Иванов Юрий, 75. Шелянин Сергей