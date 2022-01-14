14 января 2022 | Время чтения 2 мин

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM СКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1. Для команд этот матч стал последним перед вынужденной паузой в чемпионате.

В составе армейцев шайбы забросили Марат Хуснутдинов на 16-й минуте и Михаил Воробьёв на 56-й минуте. Нападающий «Сочи» Дмитрий Колготин смог забить шайбу в ворота хозяев на 58-й минуте.

Для нападающего Евгения Кетова матч стал 507 в составе СКА, что стало своеобразным рекордом, который держался 46 лет.

По результатам матча СКА досрочно гарантировала себе место в плей-офф.

«Выход в плей-офф — это наша среднесрочная задача. Нам важно побеждать в каждом матче и сегодня действительно было важно выйти в плей-офф. Мы говорили об этом с ребятами, сегодня они выполнили установку на игру», — рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести запланированные на период с 15 по 21 января матчи, в связи с приростом случаев заражения коронавирусом в клубах.

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ХЛ «Сочи» Данил Авершин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк пропускает шайбу в матче против команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ХК «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ХК «Сочи» Никита Точицкий и игрок команды СКА Василий Торканов Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды СКА Владислав Цицюра, Валентин Зыков и игрок ХК «Сочи» Давид Рундблад Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Ярослав Аскаров и игрок ХК «Сочи» Александр Гордин Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь ХК «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ХК «Сочи» Юрий Паутов и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ХК «Сочи» Кирилл Петьков и Никита Зоркин Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг и старший тренер Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны Дарья Драй © ИА REGNUM Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Евгений Кетов и старший тренер Валерий Брагин, главный тренер команды СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрока команды СКА Евгения Кетова поздравляют с утановлением рекорда СКА по количеству матчей в чемпионатах страны Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Евгений Кетов со своими детьми Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — «Сочи» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

1:0 Марат Хуснутдинов (Александр Волков), 15:24

2:0 Воробьев (Моисеев, Лехтонен), 55:09

2:1 Колготин (Зоркин), 57:25

Статистика матча:

Броски: 76−37

Броски в створ: 33−21

Голы: 2−1

Вбрасывания: 31−19

Блокированные броски: 10−22

Силовые приемы: 6−10

Штраф: 4−8

Вратари: Аскаров — Третьяк

Главные судьи: 17. Бондарь Денис, 14. Щенёв Роман

Линейные судьи: 51. Иванов Юрий, 75. Шелянин Сергей